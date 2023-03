O líder do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, apresentou esta segunda-feira duas iniciativas legislativas que pretendem aumentar a transparência da administração pública e no Governo Regional, em matéria de nomeações.

Uma das iniciativas do BE/Açores é um anteprojeto de decreto legislativo regional que cria a Comissão de Recrutamento de Dirigentes da Administração Regional Autónoma, para garantir que os dirigentes sejam recrutados “com base na sua competência, qualificação e percurso profissional”.

O parlamentar pretende que esta nova comissão passe a analisar as nomeações de todos os cargos de direção superior, como diretores regionais, membros dos conselhos de administração e inspetores regionais.

O BE/Açores lembra que, atualmente, apenas os cargos de direção intermédia são providos por concurso, embora as características desses procedimentos concursais “não deem garantias sólidas de transparência” e de que não exista “interferência político-partidária”.

Segundo António Lima, esta comissão terá uma composição independente, incluindo um presidente e três a cinco vogais permanentes, apoiados por uma bolsa de 10 a 20 peritos, designados de entre os trabalhadores em funções públicas com “reconhecido mérito profissional”.

Recordo que esta medida consta do programa do Governo e já foi anunciada por diversas vezes, por vários membros do Governo”, recordou o líder do BE/Açores, lamentando que o executivo de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), não tenha ainda implementado esta iniciativa.