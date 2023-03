À luz dos números e do passado recente, era impossível prever um desfecho assim. Antes do empate frente ao Crystal Palace e da derrota com o Arsenal, ambos consentidos nos descontos, o Manchester United tinha uma série de nove vitórias consecutivas. Daí até ao encontro em Anfield, em quatro competições distintas (uma a valer título, a Taça da Liga), foram também nove vitórias e dois empates. Aliás, no próprio encontro frente ao Liverpool, a desvantagem mínima no marcador ao intervalo não retratava da melhor forma o que se passara em campo. Depois, e em 45 minutos, tudo o que podia correr mal, correu ainda pior. No final, acabou em 7-0. E a pior derrota dos red devils nos últimos 90 anos provocou ondas de choque que ainda se sentem.

“Fizemos uma primeira parte decente, cometemos apenas um erro já perto do descanso. No segundo tempo, desaparecemos. Não estivemos ao nosso nível, não jogámos como equipa e fomos pouco profissionais. Sim, estou muito chateado com a equipa”, admitiu o técnico Erik ten Hag à Sky Sports após o encontro. “Estou surpreendido porque, de tudo o que vi nos últimos meses e semanas, a equipa é resistente e tem uma atitude ganhadora. Na segunda parte não tivemos nada disso, não seguimos o nosso plano e não fizemos o nosso trabalho. Já vimos no passado que podemos recuperar, foi assim depois do Brentford e do Manchester City. Mas este foi um passo atrás e não podemos aceitar. É um toque de realidade e temos de aprender com isso”, acrescentou ainda o neerlandês, que sofreu o pior desaire da carreira este domingo em Anfield.

