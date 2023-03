Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Quando as tropas russas libertaram a cidade de Irpin, em março do ano passado, Diana Savenok e as duas filhas não tinham uma casa para a qual regressar. O bloco de apartamentos onde residiam tinha sido alvo de um bombardeamento russo, que provou um incêndio devastador em vários andares. Meses depois a família vê avançar uma iniciativa para reconstruir a sua casa, através de uma campanha ucraniana encabeçada pelo lutador de boxe e campeão mundial Oleksandr Usyk.

No início do ano a UNITED 24, uma iniciativa criada pelo Presidente da Ucrânia para angariar fundos para o país, lançou um projeto para reconstruir casas destruídas nos mais de doze meses de guerra na região de Kiev. A casa de Savenok faz parte de um dos primeiros 18 apartamentos que serão reconstruidos, apurou a CNN.

“Estas pessoas colocaram-nos sobre a asa da sua proteção, ofereceram apoio genuíno e deram-nos esperança de que tudo vai ficar bem“, afirmou em entrevista ao canal norte-americano.

O projeto foi apresentado no início de janeiro e na primeira fase vai restaurar edifícios em Irpin, Borodyanka, Hostomel, bem como as comunidades de Buzova e Mila. O objetivo é garantir que 4.237 ucranianos podem regressar às suas casas. Para atingir a meta, as autoridades ucranianas continuam a angariar fundos, com o apoio de Oleksandr Usyk, embaixador da UNITED 24.

“Estou motivado pela ideia de que devo ajudar a minha nação, o meu povo. Se tenho as habilidades, se tenho a força para o fazer, se o conseguir fazer”, disse em entrevista à CNN Sport. O lutador de boxe deu início à iniciativa com uma doação de 205.000 dólares dos 330.000 necessários. Neste momento já foram angariados cerca de 263.859 dólares, de mais de mil doações.

O caso da família de Savenok chamou particularmente a atenção de Usyk. Segundo contou à CNN, um amigo do desportista que trabalhava num ginásio de boxe no mesmo bloco de apartamentos morreu às mãos das forças russas durante a ocupação.

O atleta estava em Inglaterra quando as tropas russas invadiram o território ucraniano, a 24 de fevereiro do ano passado. Determinado em regressar à pátria, viajou nos dias seguintes até à Polónia, a partir de onde guiou cerca de 500 quilómetros até chegar à Ucrânia. Desde então já serviu nas forças de defesa territoriais, antes de regressar ao boxe e usar a sua visibilidade para chamar atenção para a guerra na Ucrânia, nomeadamente através da participação em eventos como a Web Summit, em Lisboa.

Agora o atleta quer tomar proveito da sua visibilidade para continuar a angariar fundos para a Ucrânia, através da plataforma UNITED 24, da qual fazem parte figuras como os atores Mark Hamill e Liev Schreiber e o designer e diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia. “Esta é a minha oportunidade para partilhar com as pessoas o que está a acontecer. Muitos pensam que é apenas um jogo, que estamos a inventar“, alertou.