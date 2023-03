Se os espanhóis fossem hoje a votos, Alberto Núñez Feijóo seria eleito chefe do governo, indica uma sondagem noticiada esta segunda-feira pelo El Mundo. O PP continua a dilatar a vantagem sobre o PSOE de Pedro Sánchez, que obteria menos 41 assentos parlamentares do que os 138 do partido de centro-direita. Também em queda continua o Vox.

De acordo com os dados da sondagem, o PP reúne nesta altura 31,5% das intenções de voto em Espanha, mais quatro décimas do que na sondagem anterior (e mais cinco deputados). Apesar da melhoria nas sondagens, o PP não conseguiria ter uma maioria absoluta que lhe permitisse dispensar um entendimento com o partido nacionalista Vox – que caiu, nesta sondagem, para 44 deputados e 14,7% das intenções de voto.

O Vox tem vindo a perder terreno nas sondagens, desde o início do ano. E, embora continue a ser a terceira força política nas sondagens, o partido liderado por Santiago Abascal obteria neste momento menos oito assentos parlamentares do que conseguiu nas eleições de 2019.

A sondagem indica, também, que o Ciudadanos não conseguiria, provavelmente, obter votos suficientes para manter presença no parlamento espanhol – o que significa que um entendimento à direita que permitisse ao PP governar teria de ser feito com o Vox, para que os dois partidos pudessem juntar os 182 deputados que lhes dá esta sondagem da responsabilidade do The Two Sigma Panel, para o El Mundo.