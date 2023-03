Um homem, de 64 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de violência física e psicológica contra a sua companheira, de 49 anos, no concelho de Portel, no distrito de Évora, revelou esta segunda-feira esta força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o suspeito foi detido, na quinta-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

A GNR apurou ainda que “existiram episódios de ameaças” por parte do suspeito, que alegadamente causou “medo e inquietação” na vítima.

A investigação da Guarda culminou com o cumprimento do mandado de detenção do suspeito. O homem foi presente ao Tribunal de Évora, que lhe aplicou como medida de coação a obrigação de permanência na habitação, controlado por pulseira eletrónica.