O presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, assegurou esta segunda-feira que o executivo “tem todas as condições” para cumprir a legislatura, garantido a “coesão governativa” após a demissão do secretário da Saúde por razões políticas.

[Este Governo] tem todas as condições para levar a legislatura até ao fim, como tem levado até aqui. As perturbações da vida real, efetivamente, ajudam e aguçam a nossa arte e engenho. É isso que temos feito”, afirmou o líder regional aos jornalistas, à margem da cerimónia de inauguração da requalificação da Lagoa do Caldeirão Grande, em Ponta Delgada.

No sábado, Clélio Meneses pediu a demissão do cargo de secretário regional da Saúde do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), alegando “razões exclusivamente políticas”, “divergências insanáveis” e “ingerências sucessivas”, segundo disse o próprio à agência Lusa.

Questionado sobre as “ingerências” denunciadas por Clélio Meneses, Bolieiro afirmou que o “presidente do Governo dos Açores não é comentador”, salientado que lhe coube “compreender a situação, aceitar a demissão e nomear um novo titular”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não farei comentários às observações de ninguém, nem mesmo do antigo membro do governo após o seu pedido de demissão. O que garanto é que o meu esforço de liderança é no sentido da coesão governativa para executar o programa do governo”, declarou.

O chefe do executivo regional garantiu que o governo “tem todas as condições para manter uma boa governação para os Açores”.

A mim importam-me as políticas públicas e não as personalidades, embora tenha um enorme apreço por todos aqueles que constituíram comigo o governo”, reforçou.

José Manuel Bolieiro elogiou ainda o trabalho realizado por Clélio Meneses e disse ter uma “enorme confiança” na nova titular da pasta, Mónica Seidi, considerando que o Governo Regional constituiu uma “boa equipa de trabalho”.

Temos uma equipa de trabalho. É óbvio que as empatias pessoais não são uma preocupação do presidente do governo. O que é preciso é garantir boas execuções e boas políticas”, destacou.

O presidente do executivo açoriano reiterou que o atual governo está a promover uma “mudança de paradigma” no arquipélago, realçando que nos Açores existem “menos perturbações” do que em outras regiões, apesar das “dificuldades do ciclo económico e político”.

Fico muito congratulado porque, na oposição, sempre se falou mal da política de saúde em debates parlamentares e, afinal, os verdadeiros parceiros, designadamente os profissionais de saúde, a quem deixo uma mensagem de tranquilização, reconhecem que política de saúde está no bom caminho”, assinalou.

No sábado, Clélio Meneses agradeceu ao presidente do Governo dos Açores “solidariedade pessoal”, mas justificou a demissão com “razões exclusivamente políticas“.

Faço-o por razões exclusivamente políticas, assentes em divergências insanáveis e inultrapassáveis, evidenciadas em sucessivas ingerências no exercício do cargo para o qual fui nomeado, dificultando, quando não impedindo, o cumprimento da complexa missão de gerir o setor”, explicou o agora ex-governante.

No mesmo dia, foi revelado que a vice-presidente do PSD/Açores e médica de profissão Mónica Seidi vai ser a nova secretária da Saúde do Governo Regional, segundo avançou fonte da Presidência à agência Lusa.