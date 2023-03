A constitucionlidade da lei das associações públicas, decretada pelo Tribunal Constitucional a 27 de fevereiro, voltou a colocar em cima da mesa o tema das sociedades de advogados multidisciplinares — um tema que tem causado muita polémica na advocacia. Os advogados Paulo Sá e Cunha e Fernando Antas da Cunha aceitaram o repto e debateram o tema no programa “Justiça Cega” da Rádio Observador.

Antas da Cunha é a favor deste novo modelo de sociedades multidisciplinares e diz que o “investimento, a partilha de risco e os altos padrões de qualidade do serviço prestado” vão intensificar-se.

“É uma espécie de one shop store. Ou seja, uma entidade que presta diferentes serviços ao mesmo cliente. O que está em causa é uma complementaridade desses serviços em que os advogados podem-se a associar com outras profissões para prestar um serviço a um cliente”, explica.

Sá e Cunha, que se mostra cético sobre esta mudança, está preocupado com “a eventual excessiva mercantilização da profissão de advogado que tem um núcleo duro de deontologia, que caracteriza a profissão, e que não pode ser ser descaracterizado.”

Seja como for, o presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados e sócio do escritório Cuatrecasas, não consegue perceber não consegue perceber a utilidade de uma mudança tão profunda, tendo em conta que a contratação de especialistas por parte das sociedades de advogados já existe desde algum tempo.

Antas da Cunha, por seu lado, refuta as críticas sobre a eventual violação do segredo profissional dos advogados através do acesso a informações que são dadas por um cliente a um advogado — e que passarão a estar acessíveis aos não advogados que colaboram com o escritório.

“Não consigo entender essa questão. O segredo dos advogados vai continuar a estar protegido constitucionalmente. Podemos ter as leis e as regulações que quisermos mas o tema deontológico ou reputacional não se legisla. Ou se tem ou não se tem. A partir do momento em que o segredo profissional e outros deveres deontológicos existem, nós vamos assegurar que eles são respeitados”, enfatiza o sócio do escritório Antas da Cunha ECIJA.

Sá e Cunha diz que um dos grandes problemas das sociedades multidisciplinares podem ser trazer dentro dos escritórios dos advogados determinadas “profissões que têm um estatuto incompatível com a nossa profissão. Por exemplo, o caso dos contabilistas que têm o dever de denunciar determinadas situações, nomeadamente no caso de plano fiscal agressivo. Lá está, a nossa deontologia” não nos permite esse tipo de denúncias, conclui.