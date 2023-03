Esta quarta-feira, dia 8 de março, Mikolaj Filiks completaria 16 anos. Em vez disso, vai ser velado pela mãe e pelas irmãs, Aleksandra e Maja, na capela do cemitério central de Szczecin, a cidade polaca a menos de 15 quilómetros da fronteira com a Alemanha onde cresceu e onde, no dia 17 de fevereiro, decidiu pôr termo à vida.

A notícia da sua morte foi comunicada na passada sexta-feira por Magdalena Filiks, sua mãe e deputada no Parlamento polaco, eleita pela Plataforma Cívica, o maior partido de oposição ao governo de Mateusz Morawiecki, líder do Lei e Justiça, desde dezembro de 2017 no poder.

Através de uma publicação no Twitter, Magdalena anunciou as cerimónias fúnebres do filho, de apenas 15 anos e exortou os media a manterem-se à distância e a respeitarem a dor e “privacidade da família”. O anúncio público fez detonar uma bomba-relógio na sociedade polaca, com os partidos de esquerda, e não só, a responsabilizarem imediatamente o governo pela morte do rapaz.

