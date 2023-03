O Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos (MMTC) alertou esta segunda-feira para o “machismo, a violência contra a mulher, o patriarcado”, que ainda estão presentes no mundo atual.

Numa mensagem a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala na quarta-feira, o MMTC, refere que “muitas mulheres, hoje, no mundo são vítimas da opressão, do confinamento, porque são mulheres”, dando como exemplo a situação no Afeganistão.

“No Irão, é todo um povo de mulheres e homens que se levanta e luta, com coragem e determinação, apesar da sangrenta repressão por igualdade e democracia”, detalha o movimento, que em Portugal integra a Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos.

“As primeiras vítimas das guerras e da violência no mundo são sempre mulheres e crianças. Em zonas de guerra, o estupro é usado como arma de guerra para destruir as mulheres e escravizá-las”, acrescenta a mensagem do MMTC, cuja redação esteve a cargo do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Brasil.

O movimento reconhece, no entanto, que em vários países se assiste à “ascensão de mulheres que agora ocupam cargos de tomada de decisão, antes reservados somente aos homens”.

“Vemos mulheres fortes e inteligentes assumindo grandes responsabilidades, abrindo espaço para outras mulheres e possibilitando o desenvolvimento e crescimento da sociedade como um todo”, acrescenta a mensagem, exemplificando com “as 11 ministras que compõem o atual governo federal do Brasil”.

Para o MMTC, no entanto, “a luta está longe de terminar”.

“Cada passo, cada ação, por menor que seja, faz parte dessa longa história pela igualdade e libertação das mulheres. As batalhas, podemos realizá-las em fóruns de educação e promoção da mulher. Podemos fazer parte da luta por políticas públicas de igualdade e acesso a cargos de responsabilidade”, sublinha o movimento.