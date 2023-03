Uma mulher de 28 anos foi hospitalizada em Mirandela, no final do dia de domingo, depois de ter sido agredida pelo marido, que acabou por se entregar à Polícia de Segurança Pública (PSP), disseram as autoridades à Lusa.

De acordo com fonte do Comando de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, o alerta foi dado às 19h37 para uma situação de violência doméstica, à qual acorreram os bombeiros daquela localidade, a PSP e o Instituto Nacional de Emergência Médica.

Fonte dos Bombeiros de Mirandela indicou que a mulher, inconsciente e com vários ferimentos no rosto, foi transportada para o hospital local por uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), podendo ainda ser transportada para o Porto.