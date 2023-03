Os refugiados ucranianos alojados em centros de acolhimento públicos na Polónia vão passar a pagar diariamente 8,50 euros (255 euros por mês). A mudança faz parte de uma reforma legislativa, aprovada recentemente, que entrou em vigor na passada quarta-feira gerando polémica entre os refugiados e os cidadãos polacos.

O comunicado do governo polaco, feito em novembro, anunciava que, a partir de dia 1 de março, os refugiados ucranianos que estivessem em centros de acolhimento do governo há mais de 120 dias passariam a pagar diariamente 40 zloties (8,50 euros). A partir dos 180 dias o valor subia para 60 zloties (12,74 euros) diários.

Os dados de janeiro do Eurostat indicam que, desde o início da guerra, a Polónia é o país que maior número de ucranianos acolheu (cerca de 939.865). Kevin Allen, representante da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) no país, comentou recentemente que o acolhimento e a solidariedade polaca têm sido “impressionantes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cerca de 80% dos refugiados adultos já estão inseridos no mercado de trabalho e a maioria vive pelos seus próprios meios, numa altura em que o governo polaco avançou com mecanismos de ajuda aos refugiados, como o acesso a sistema sanitário, à educação, ao mercado laboral e às mesmas ajudas a que os cidadãos polacos têm direito.

Estima-se que cerca de 80 mil ucranianos ainda estejam alojados em 3.615 albergues públicos na Polónia. O secretário de estado que tem o pelouro da gestão dos refugiados, Pawel Szefernaker, afirma que o objetivo da nova medida é que “as pessoas que ainda não são independentes se ativem laboral e socialmente”.

Szefernaker, citado pelo El País, assegura que “não é bom que os migrantes recebam ajuda económica permanente do governo. Não é uma questão de dinheiro mas, sim, de a longo prazo estarem ativos”.

Apesar de causar polémica e nervosismo entre a comunidade de refugiados ucranianos na Polónia, composta por cerca de 90% de mulheres e crianças, a medida prevê exceções. Pessoas idosas, menores de idade, grávidas, mães com mais de três filhos a seu cargo ou com um bebé com menos de um ano, e pessoas com incapacidades ficam isentas do pagamento.

Citado no El País, Krzysztof Zuk, presidente da Câmara de Lublin, cidade polaca onde há “três hotéis cheios de mulheres e crianças” da Ucrânia, afirmou que a medida “não é boa e não será eficaz”. Também não está de acordo Anna Dabrowska, presidente da ONG Homo Faber, que considerou que “a maioria das pessoas que estão nos centros de acolhimento não podem sair por eles mesmos, precisam de ajuda”.

Apesar de, na generalidade, o povo polaco se ter mostrado solidário na recessão dos refugiados ucranianos, Maciej Duszczyk, professor na Universidade de Varsóvia, considerou que um dos motivos que explicam a entrada em vigor desta medida é o descontentamento de muitos polacos. “Há um problema e é que cada vez há mais e mais polacos que dizem que os tratam pior que aos ucranianos. Os polacos não podem pedir ao governo que os alojem em hotéis se ficarem sem casa”, afirmou.