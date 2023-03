O treinador Roger Schmidt disse que “não é impossível” ganhar a Liga dos Campeões de futebol, mas, para o Benfica, já seria uma grande conquista ultrapassar o Club Brugge e chegar aos quartos de final.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico alemão assumiu que “todas as equipas que estão na fase de eliminatórias podem ganhar” a ‘Champions’, mas frisou que as hipóteses não são iguais.

“Para as equipas com orçamentos mais baixos há sempre uma pequena hipótese, para as grandes equipas as hipóteses são maiores. Mas claro que é possível. Nada é impossível no futebol a este nível. Neste momento, estamos muito focados em chegar aos quartos de final, o que para um clube como o Benfica já seria uma grande conquista”, atirou Schmidt.

Para isso, o Benfica ‘só’ precisa de segurar a vantagem de 2-0 conseguida na primeira mão, na Bélgica, e tem noção de que o Club Brugge, “a partir de algum momento, tem de atacar e ir à procura daqueles golos”, mas o técnico admitiu não saber se o adversário o fará desde o início e preferiu focar-se nos processos da sua própria equipa.

“Se ainda estamos nesta competição é também porque acreditámos sempre em nós e tentámos sempre fazer os nossos 90 minutos. E amanhã [terça-feira] é a mesma coisa. Claro que temos uma vantagem, porque ganhámos, mas, independentemente disso, tentaremos jogar ao ataque e mostrar que merecemos qualificar-nos para os quartos de final”, apontou.

Schmidt confirmou que Alexander Bah, Gonçalo Guedes e Chiquinho estão todos aptos para ir a jogo, pelo que tem à sua disposição “todo o plantel exceto Draxler e Ristic”, mas adiantou que ainda não decidiu quem irá jogar de início.

“Ainda não estou 100% certo de como vamos entrar, mas estou feliz por ter todas as opções. Havia um grande ponto de interrogação com o Chiquinho e o Gonçalo Guedes na semana passada, mas hoje tivemos a confirmação, no treino, de que estão prontos. São mais duas opções e agora tenho de pensar na melhor abordagem”, disse o técnico dos ‘encarnados’.

Antes do treinador, também António Silva comentou a vantagem do clube da Luz à entrada para a segunda mão dos oitavos de final e assumiu que o Benfica vai jogar para vencer.

“Sem dúvida que eles vão ter de arriscar um pouco mais, mas nós temos a nossa ideia de jogo, queremos assumir o jogo claramente e ganhar. Acima de tudo, [queremos] tentar fazer um bom jogo, anular os pontos fortes do [Club] Brugge e tentar trazer a eliminatória para nós, para passarmos aos quartos de final”, comentou o jovem defesa central, de 19 anos.

O Benfica recebe o Club Brugge na terça-feira, em partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do turco Halil Umut Meler.

A equipa orientada por Roger Schmidt entra em campo com uma vantagem de dois golos conquistada na primeira mão, com um triunfo por 2-0, na Bélgica, frente a um adversário que, apesar de se ter apurado para os oitavos de final da Champions, no mesmo grupo que o FC Porto, venceu apenas dois dos últimos 14 encontros oficiais.