Albina Yevko vivia com uma família de acolhimento perto de Dawlish, Inglaterra, depois de ter fugido da guerra na Ucrânia com a mãe. No sábado, a jovem de 14 anos foi dada como desaparecida. Após horas de buscas — que envolveram a polícia e a guarda costeira — foi encontrada inconsciente numa praia da região. De seguida, explica a Sky News, foi helitransportada para o hospital Royal Devon and Exeter, onde acabou por morrer.

A polícia, que só esta terça-feira revelou a identidade da rapariga ucraniana, disse que está a investigar para perceber o que é que aconteceu ao longo das “últimas horas” de Albina. As autoridades, que tentam identificar testemunhas ou imagens de videovigilância que tenham capturado os últimos movimentos da jovem, não estão a tratar a morte como suspeita. “Aguardamos os resultados da autópsia prevista para quinta-feira, mas, no entretanto, pedimos que a família e os entes queridos de Albina tenham espaço e privacidade enquanto lidam com a perda”, apelou a inspetora Becky Davies.

A população de Dawlish terá ficado em choque com a morte, cujos contornos ainda permanecem envolvidos em mistério. A mãe de Albina, Inna Yevko, homenageou a filha pedindo que a “privacidade seja respeitada neste momento incrivelmente doloroso“. “Eu e a minha família estamos arrasados por termos perdido a nossa linda Albina. Nada poderá substituí-la nos nossos corações”, acrescentou, em comunicado que é citado pelo The Guardian.

O jornal britânico recorda que, há cerca de uma semana, uma bandeira ucraniana foi hasteada em Dawlish para assinalar um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ao longo do ano passado, dezenas de vistos foram emitidos para que ucranianos que fugiram do conflito pudessem ficar a residir nessa região.

É por isso que Lisa Mayne, autarca de Dawlish, considera que não é possível “colocar em palavras” o quanto a morte de Albina “afetará a comunidade ucraniana” da região. “É absolutamente devastador para as pessoas”, que “vieram para aqui para encontrar segurança e agora precisam de lidar com uma tragédia terrível como esta”, sublinhou, segundo o The Telegraph. O Dawlish College, escola secundária onde a jovem ucraniana andava confirmou a morte da aluna num email enviado aos pais e disse que os seus colegas que se encontram de luto vão receber apoio.