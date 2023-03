A Catedral de Notre Dame deverá reabrir portas a visitantes no final de 2024, depois de um incêndio de grandes proporções ter danificado o edifício a 15 de abril de 2019.

De acordo com as autoridades francesas, citadas pela Associated Press, a famosa torre espiral da catedral, com 96 metros de altura e concebida durante o século XIX, que acabou por desabar durante o incêndio, será gradualmente construída ao longo deste ano.

O retorno da espiral aos céus de Paris será, na minha opinião, o símbolo de como estamos a ganhar a batalha por Notre Dame“, afirmou o encarregado do projeto de reconstrução, o General Jean-Louis Georgelin.

A reabilitação da Catedral de Notre Dame passou por várias etapas. Apenas no ano passado foram iniciados os trabalhos de reconstrução do monumento, uma vez que até então tinham sido implementadas medidas para garantir a estabilidade da catedral danificada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação ao design da catedral, as autoridades pretendem reconstruir o monumento igual ao original, datado do século XII. Atualmente, cerca de mil trabalhadores estão empenhados em dar nova vida à Catedral de Notre Dame.

O maior desafio é obedecer de forma precisa todos os dias ao planeamento que fizemos”, explicou Jean-Louis Georgelin. “Temos vários trabalhos em vista: a estrutura, as pinturas, as pedras, o órgão de tubos, os vitrais e muito mais.”

Embora a reabertura em dezembro de 2024 corresponda ao prazo lançado pelo Presidente de França, Emmanuel Macron, aquando do incêndio, a Catedral de Notre Dame não estará disponível ao público durante os Jogos Olímpicos de Paris, no verão do mesmo ano.

Os trabalhos de reconstrução, contudo, não estarão terminados em 2024. A ministra da Cultura, Rima Abdul-Malak, explicou à Associated Press que “alguns dos trabalhos [de renovação] continuarão em 2025”.