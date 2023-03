A startup portuguesa Coverflex comprou a EatsReady, uma plataforma italiana de vales refeição e “benefícios para colaboradores”. A tecnológica, que se descreve como uma “solução de compensação flexível que permite às empresas reduzir custos e maximizar os ganhos potenciais”, anuncia a aquisição mais de um mês depois do fecho de uma ronda de investimento de 15 milhões de euros — que tinha como um dos principais objetivos o lançamento no mercado italiano.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Coverflex afirma que a “EatsReady foi fundada em 2017 por Olivia Burgio e Micaela Illy e em 2022 gerou receitas brutas de 1,8 milhões de euros, em breakeven, num esforço encetado pelo CEO Nicola Faedi e pela restante equipa [composta por quatro funcionários], agora integrados” na tecnológica portuguesa. Questionada pelo Observador sobre o valor da aquisição, a Coverflex indica apenas que foi “totalmente feita em equity“, ou seja, com capital sem dívida, não adiantando mais detalhes do negócio.

É a aquisição da licença de operação da EatsReady que permite à Coverflex fazer parte do grupo de “10 empresas em Itália” que operam no mercado de vales refeição — buoni pasto. Ao longo deste ano, a tecnológica portuguesa vai “migrar todos os clientes” da empresa italiana para a sua plataforma. A EatsReady conta com “mais de 50 clientes empresariais ativos”, por exemplo, a Klarna, e “utiliza uma rede comercial ativa de mais de 2.000 restaurantes, cadeias de restaurantes, cadeias de supermercados e serviços de entrega online”, incluindo a Poke House.

Para Olivia Burgio, cofundadora da EatsReady e agora head of Mergers and Acquisitions & Integrations (responsável pela área de fusões e aquisições & integrações) na Coverflex, a compra “representa um avanço decisivo para a equipa e um importante ponto de viragem”.

Nos últimos anos, construímos uma plataforma sólida que representa um ponto de entrada estratégico para o desenvolvimento da Coverflex no mercado italiano. Como empreendedora, reconheço o potencial de unir esforços com uma equipa internacional e em rápido crescimento, juntando forças, competências, e conhecimento do mercado”, acrescenta Olivia Burgio, que é citada no comunicado.

Em Portugal, a plataforma da Coverflex — que permite às empresas conceber, consolidar e personalizar a sua oferta de compensação, juntando seguro de saúde, subsídio de alimentação, benefícios sociais e descontos na mesma solução — é utilizada “por mais de 70 mil colaboradores de cerca de 3.600 empresas” como Revolut, Santander ou La Redoute. No futuro, a startup portuguesa pretende continuar a “posicionar-se como uma solução self-service, inovadora e 100% digital para a gestão de benefícios, descontos, e vales refeição”.