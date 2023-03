Em atualização

Está marcada para esta terça-feira mais uma greve geral em França e os trabalhadores estão, pelo menos até agora, a seguir os apelos dos sindicatos. “A greve começou em todo o lado”, garantiu um dos dirigente sindicais da CGT à BBC. E, para já, as refinarias francesas foram bloqueadas, impedindo assim a saída de combustível.

Os transportes também não estão a circular com normalidade. Aliás, o metro e os comboios cancelaram a maioria das viagens, as carruagens estão paradas e muitas escolas já anunciaram que vão estar fechadas durante o dia. E New York Times dá conta da paralisação na recolha do lixo.

France faces 'standstill' in protests against pensions overhaul. France's trade unions are headed for a crucial face-off with President Macron on Tuesday, with fresh strikes and protests planned against controversial pension reforms he has championedhttps://t.co/dcQ38HQi3d pic.twitter.com/1EHNsM4KsU — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2023

A grande reivindicação dos trabalhadores é precisamente as alterações à lei das pensões. Está em discussão no Senado, esta semana, o aumento progressivo da idade legal da reforma. De acordo com a medida em discussão e que deverá ser votada nos próximos dias, a idade para reforma poderá passar dos 62 anos para os 64 até ao final desta década.

Este é o sexto dia de mobilização, que segundo os sindicatos vai ter um grande impacto, sendo encarado igualmente como o “grande teste” para o Governo francês. O secretário-geral do sindicato reformista CFDT, Laurent Berger, disse à AFP que vai esta terça-feira vai ser um “dia de mobilização extremamente forte” e pediu ao Presidente Emmanuel Macron para não “ficar de ouvidos tapados” perante os protestos.