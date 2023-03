A Lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), foi esta terça-feira aberta ao mar, apesar do volume de água reduzido, numa operação que visa a “renovação da água e das espécies piscícolas”.

Coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a operação voltou a realizar-se, sob o olhar atento de dezenas de curiosos espalhados pelo areal, depois de em 2022 ter sido cancelada devido ao volume extremamente baixo de água acumulada na lagoa.

Este ano, a Lagoa de Santo André apresenta “um nível de água não muito elevado”, sendo expectável que “o tempo de permanência de abertura ao mar” seja reduzido, explicou o diretor regional da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, André Matoso, à agência Lusa.

De acordo com o responsável, a operação de abertura da Lagoa ao mar, que é feito com recurso a máquinas, arrancou pouco depois das 16h00 e só ficou concluído perto das 18h30 “devido às condições do mar”, que dificultaram os trabalhos.

O processo consiste na abertura de um canal “com largura e profundidade suficiente” que permita a ligação da lagoa ao mar e para que, “ao longo das marés que vão ocorrer nos próximos dias”, seja possível uma “mistura das águas da lagoa e do mar” e consequente “renovação”, adiantou.

Seria desejável que o canal permanecesse aberto algumas semanas ou vários dias para permitir esta entrada e saída regular da água a cada ciclo de maré”, mas como “não houve chuva suficiente nesta bacia hidrográfica, não estamos com boa expectativa”, reconheceu.

No entanto, o responsável sublinhou a importância da operação “para as atividades de pesca que estão associadas à lagoa e que também beneficiam” com a renovação da água.

A operação contou com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a colaboração da Capitania do Porto de Sines.

Já a abertura artificial ao mar da Lagoa de Melides, no concelho de Grândola (Setúbal), que apresenta “um bom volume de água acumulada”, está prevista para “entre 21 e 22 deste mês”, indicou André Matoso.

Há dois anos a lagoa de Melides abriu naturalmente, num período em que choveu bastante, de tal forma que rompeu o cordão dunar, mas estamos preparados para intervir com recurso a máquinas”, caso esse cenário não se volte a repetir, concluiu.

Em 2022, a operação de abertura da Lagoa de Santo André esteve agendada por duas vezes, em 18 e 31 de março, mas acabou por ser cancelada devido ao “volume extremamente baixo de água acumulada na lagoa”, que não garantia “potencial hidráulico suficientemente forte” para “a limpeza dos fundos no momento do rompimento da barra“.

A abertura da Lagoa de Santo André acontece todos os anos por altura do equinócio da primavera e, além do espetáculo que a natureza proporciona, visa a renovação das espécies e a limpeza da água.