Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Ao 377.º dia de guerra os combates prosseguem na cidade de Bakhmut, ponto do conflito no qual as autoridades ucranianas querem reforçar posições. A NATO estima que na cidade as baixas de ambos os lados são elevadas, com a Rússia a perder cinco vezes mais soldados do que a Ucrânia.

O dia também ficou marcado pela notícia de que um grupo pró-ucraniano pode estar por trás das explosões que danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 em setembro do ano passado. Para já ainda não há uma conclusão definitiva sobre o caso.

Estes são os principais acontecimentos que marcaram o 377.º dia de guerra:

O que aconteceu durante a tarde?

Novas informações analisadas pelas autoridades norte-americanas apontam que um grupo pró-ucraniano poderá estar por trás das explosões que danificaram os gasodutos Nord Stream, em setembro do ano passado. Oficiais norte-americanos disseram ao jornal New York Times que não há evidências de que o grupo terá agido sob as ordens das autoridades ucranianas.

A Bielorrússia disse ter detido os “terrorista” responsáveis pela sabotagem de uma base aérea no país. Já foi detido o “terrorista” envolvido no ataque e os mais de 20 cúmplices que trabalhavam com os serviços secretos ucranianos e norte-americanos, revelou o próprio Presidente bielorrusso.

O Secretário-Geral das Nações Unidas chegou esta terça-feira à Polónia. Daí seguirá para a Ucrânia, onde se encontrará com o Presidente Volodymyr Zelensky , revelou o porta-voz ONU, Stephane Dujarric.

, revelou o porta-voz ONU, Stephane Dujarric. O porta-voz do Kremlin disse que a “mão invisível que está a causar a crise na Ucrânia” — expressão hoje utilizada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês — se trata dos Estados Unidos. “Não é uma mão invisível, de facto, a mão é bem visível” , sublinhou Dmitry Peskov.

, sublinhou Dmitry Peskov. A Ucrânia vai receber esta semana uma dezena de tanques enviados pela Polónia, avançou o ministro da Defesa Mariusz Blaszczak. As autoridades polacas prometeram enviar 14 tanques Leopard-2, dos quais quatro já chegaram ao destino.

O que aconteceu durante a manhã?

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmutro Kuleba, revelou que 30 países apoiam a proposta de Kiev para criar um Tribunal Especial para julgar os crimes de guerra cometidos durante a invasão russa.

para julgar os crimes de guerra cometidos durante a invasão russa. A NATO estima que a Rússia estará a perder cinco vezes mais soldados do que a Ucrânia na batalha por Bakhmut , palco de intensos combates há vários meses. Reconhecem também que a Ucrânia está a sofrer perdas consideráveis na defesa da cidade. A vice-primeira ministra ucraniana indicou que c ontinuam a residir na cidade 4 mil pessoas das mais de 70 mil que lá viviam antes da invasão.

, palco de intensos combates há vários meses. Reconhecem também que a Ucrânia está a sofrer perdas consideráveis na defesa da cidade. A vice-primeira ministra ucraniana indicou que c das mais de 70 mil que lá viviam antes da invasão. Os países do ocidente estarão a recrutar hackers para atacar Moscovo , afirmou Irina Tyazhlova, uma representante do Kremlin. Acrescentou ainda que há muitas provas documentais disto, incluindo testemunhos de altos funcionários sobre “atos de ciber sabotagem contra a Rússia”.

, afirmou Irina Tyazhlova, uma representante do Kremlin. Acrescentou ainda que há muitas provas documentais disto, incluindo testemunhos de altos funcionários sobre “atos de ciber sabotagem contra a Rússia”. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, assegurou durante uma conferência de imprensa que a China não está diretamente envolvida no conflito na Ucrânia e que não forneceu armas à Rússia. O governante acrescentou que a relação entre Pequim e Moscovo não constitui uma ameaça para outros países. O ministro também criticou a intervenção dos EUA nos assuntos internos do país, comparando a situação da Ucrânia à de Taiwan.