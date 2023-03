O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até quarta-feira o aviso amarelo de agitação marítima para as ilhas das Flores e Corvo, foi esta terça-feira revelado.

O IPMA já tinha colocado aquelas duas ilhas do grupo Ocidental sob aviso amarelo até às 12h00 desta terça-feira, mas um novo aviso alarga o alerta, por causa das previsões de agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a oeste, no período entre as 13h58 desta terça-feira e as 21h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na segunda-feira a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram para um “agravamento considerável” das condições meteorológicas e de agitação marítima, nos Açores, até quarta-feira.