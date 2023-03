Ao longo dos últimos anos, a televisão de massas tem-se encostado ao extraordinário, ao fora da norma, seja com fantasias de “Guerra dos Tronos” ou “The Walking Dead”, as vidas inatingíveis dos Roy em “Succession”, o sonho (ou pesadelo) da família real britânica em “The Crown”, as férias que nunca vamos ter em “White Lotus”. Até “The Bear” teve de tornar a simples confeção de sanduíches num campo de batalha. Se só se olhar para a superfície, a produção televisiva atual quer-se impenetrável ao comum, as vidas mais próximas das audiências viraram matéria que muitas vezes parece coisa de nicho. Mas é neste campeonato que tem surgido alguma da melhor televisão contemporânea — temos exemplos como “Fleabag”, “In My Skin”, “I May Destroy You” “Happy Valley”, “Somebody Somewhere” ou “Fleishman is in Trouble”. Rejubilemos: a partir desta semana há mais uma produção para juntar a esta família. Chama-se “Rain Dogs”, na HBO Max. O primeiro episódio já está disponível.

As vidas ordinárias têm um lugar especial na realidade audiovisual britânica — precisamente a que está aqui em causa. Uma longa tradição que se começou a manifestar em especial a partir dos anos de 1970 no cinema e que na última década tem encontrado um renovado fulgor. Cash Carraway tem umas coisas a dizer sobre isso. Foi a vida ordinária de mãos dadas com a pobreza que lhe moveu a carreira de dramaturga semifalhada para a de escritora best seller. Até 2019, poucos a conheciam fora do Reino Unido, tinha passado os anos anteriores a construir carreira como dramaturga e blogger que contava histórias sobre a vida passada. É essa vida que entra em “Rain Dogs” e, antes disso, em Skint Estate, a memória pessoal sobre essa vida na pobreza.

[o trailer de “Rain Dogs”:]

