O presidente do PSD acusou esta segunda-feira o Governo de “sacudir a água do capote” e “arranjar bodes expiatórios” ao demitir os responsáveis da TAP e defendeu que o ministro das Finanças está “diminuído de autoridade politica e credibilidade”.

“O Governo ao fazer cessar de funções o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP quer, no fundo, sacudir a água do capote, quer arranjar bodes expiatórios para uma responsabilidade política que é sua, nomeadamente do senhor ministro das Finanças”, acusou Luís Montenegro, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, à margem de uma sessão do Clube dos Pensadores.

O líder social-democrata garantiu ainda que se fosse ele o primeiro-ministro, o atual titular da pasta das Finanças, Fernando Medina, já não ocuparia o cargo e salientou que é preciso “aprofundar a situação” da TAP para ver se há mais “casos semelhantes” ao de Alexandra Reis.

“Acho que o ministro das Finanças está cada vez mais diminuído na sua autoridade política e na sua credibilidade para o exercício da função, mas evidentemente, que compete ao primeiro-ministro fazer essa avaliação”, afirmou o também ex-líder da bancada parlamentar do PSD.

A Inspeção-geral de Finanças (IGF) concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo, adiantou esta segunda-feira o Governo, que vai pedir a devolução da indemnização.

Na sequência das conclusões do relatório, o Governo exonerou o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, e anunciou que escolheu Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a Sata, para assumir ambos os cargos.

Montenegro considerou que “o senhor ministro das Finanças não se pode esquecer que assinou também o despacho de nomeação da engenheira Alexandra Reis para a NAVE e foi ele que a foi convidar para secretária de Estado do Tesouro do seu próprio ministério”.

Pelo que, disse, “as decisões que foram tomadas em todo este processo não são indiferentes ao ministro que a foi contratar”, lembrando que “se o Dr. Fernando Medina não tivesse ido convidar a engenheira Alexandra Reia para ser secretaria de Estado do Tesouro, esta situação, todo este enredo, talvez não fosse sequer do conhecimento público”.

O líder do PSD voltou a acusar o Governo de agir com “total ligeireza” no caso da TAP: “Foi o ex-ministro das infraestruturas dizer que não sabia de nada, depois que afinal assumia a responsabilidade porque o seu secretário de Estado tinha tido conhecimento, para já, depois de ter saído do Governo, vir dizer que por ‘whatsapp’ tinha tido conhecimento e tinha dado o ok a que se pagasse aquela indemnização”; descreveu.

“E o ministro das Finanças vem dizer que não sabia de nada quando recrutou, primeiro para a NAVE e depois para o seu Gabinete esta personalidade”, finalizou.

Para Montenegro “é evidente que é preciso aprofundar a situação, ver se há mais casos semelhantes, que contornos tiveram, que montantes foram envolvidos, como é que as tutelas tiveram disso conhecimento”, o que poderá ser aferido em sede de comissão de inquérito.

Sobre o novo responsável pela transportadora, o líder do PSD desejou que faça um bom trabalho.

“Espero, naturalmente, que a pessoa em questão possa desenvolver o seu trabalho com total competência, que possa evitar a sucessão de casos como este, que possa evitar os conflitos dentro da companhia e que possa, sobretudo, valorizá-la para que ela possa ter um processo de privatização bem-sucedido”, disse.