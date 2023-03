Agência da Caixa Geral de Depósitos na Lousã assaltada à mão armada

O assalto à mão armada ocorreu pelas 12h00 no balcão da agência da Caixa Geral de Depósitos da Lousã. Segundo as autoridades, dois homens estiveram envolvidos no crime, que não registou feridos.