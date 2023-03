Primeiro foi uma audiência no Parlamento. Depois um jantar com o rei sueco, Carlos Gustavo. Vários meios de comunicação sociais finlandeses noticiariam que o ministro da Economia da Finlândia, Mika Lintilä, estaria alcoolizado no desempenho das suas funções. O governante foi visto com a fala arrastada e com um comportamento invulgar em vários momentos.

No entanto, Mika Lintilä negou que tivesse um “problema com o álcool”. Em entrevista ao canal público finlandês, YLE, o ministro garantiu que o “álcool nunca afetou” o desempenho das funções. “Nunca ninguém me disse que afetou o meu trabalho”, garantiu o governante, acrescentando que já está no parlamento há 24 anos. “Este tipo de carreira não seria possível se o álcool tivesse um grande papel na minha vida.”

Mika Lintilä considera que os rumores fazem parte de uma campanha para o desacreditar politicamente, isto num momento que a Finlândia se prepara para novas eleições gerais em abril. O ministro da Economia, membro do Partido do Centro, vai concorrer enquanto cabeça de lista e espera ser eleito primeiro-ministro.

O tabloide finlandês Iltalehti chegou a noticiar que o ministro da Economia do país nórdico bebia regulamente vinho e brandy, inclusive em visitas oficiais a outros países.