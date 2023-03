Com o antissemitismo a aumentar nos EUA, Arnold Schwarzenegger fez um vídeo de cerca de 12 minutos onde alerta que viu “demasiadas pessoas a desperdiçar o seu futuro por crenças de ódio” e defende que “nunca existiu um movimento de sucesso baseado no ódio”.

Para o ator, que foi Governador da Califórnia entre 2004 e 2011, aqueles que são antissemitas “morrem tão miseravelmente como viveram” e escolhem o caminho do ódio porque “é mais fácil odiar do que aprender”. No vídeo partilhado esta segunda-feira no YouTube, Schwarzenegger recorda uma visita recente ao antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, onde mais de um milhão de judeus perderam a vida: “Quando andas por um sítio como Auschwitz, sentes um peso tremendo”.

Salientando que a mensagem não era dirigida aqueles que lutam para “prevenir outro Holocausto”, o ator olha para diretamente para a câmara para dizer que quer falar com aqueles que “podem ter tropeçado no caminho errado”. “Quero falar contigo se já ouviste algumas conspirações sobre judeus ou pessoas de qualquer raça, género ou orientação e pensaste: ‘isto faz sentido para mim’. Quero falar contigo se deste por ti a pensar que alguém é inferir ou está atrás de ti por causa da sua religião, cor de pele ou sexo”, afirmou.

Arnold Schwarzenegger, de 75 anos, falou sobre o pai — que era membro do partido Nazi — chamando-o de um “homem destruído”. “Para além da culpa e dos ferimentos, eles [soldados como o pai] sentiam-se como perdedores. Não só porque perderam a guerra, mas também porque caíram numa ideologia horrível. Eles foram enganados e levados por um caminho que terminou em miséria”, acrescentou, advertindo as pessoas a ouvirem escolherem outro caminho.

Nazis? Perdedores. O movimento do Apartheid? Perdedores. E a lista continua e continua. Eu não quero que sejas um perdedor. Não quer que sejas fraco…”

O ator acredita que “o caminho do ódio é mais fácil”, mas que aqueles que o escolhem acabam com o futuro desperdiçado. Foi para evitar que isso aconteça que Schwarzenegger gravou o vídeo que foi partilhado no seu canal de YouTube, onde explica que é preciso que essas pessoas lutem “a guerra contra si mesmos” para que não acabem “quebrados”.