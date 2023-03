Joana Mendonça saiu terça-feira, 7 de março, da Agência Nacional de Inovação (ANI), depois de bater com a porta acusando as tutelas — Ministério da Economia e Ministério da Ciência e Tecnologia — de falta de apoio político. Esta quarta-feira, 8 de março, a responsável foi ouvida no Parlamento e voltou a reafirmar a falta de apoio por parte do Governo, que, disse, não respondeu a um conjunto de propostas e pedidos feitos.

A responsável contradiz mesmo o ministro da Economia, António Costa Silva, que disse, no Parlamento, que Joana Mendonça não apresentou essas queixas nas reuniões que manteve com o novo secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio. Costa Silva tinha garantido que este seu secretário de Estado se tinha reunido várias vezes com Joana Mendonça, que contesta. Segundo esta responsável, houve uma reunião com o secretário de Estado a 9 de dezembro, aquando da tomada de posse do governante, uma primeira reunião de cortesia de início de funções. Mostrou-se, nessa reunião, disponível para servir a Agência enquanto fizesse sentido. E recebeu a informação “verbalmente” de que não havia planos para mudar a ANI, expressando o secretário de Estado vontade de trabalhar com quem estava nas instituições. Houve outra reunião a 9 de fevereiro, já agendada antes de Joana Mendonça ter enviado a carta a despedir-se, e cujo teor foi conhecido a 7 de fevereiro.

