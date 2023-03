A Iniciativa Liberal (IL) acusou o Governo de incapacidade na gestão das escolas e em “proporcionar condições minimamente aceitáveis” para o ensino e anunciou que vai questionar a Parque Escolar sobre as obras no Conservatório Nacional.

Uma delegação da IL, liderada pelo presidente do partido, Rui Rocha, visitou esta quarta-feira a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, instalada provisoriamente na zona das antigas oficinas da Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa.

Da parte dos docentes ouviu queixas de falta de condições adequadas, nomeadamente falta de espaço e de isolamento sonoro nas salas, humidade nas instalações, que afeta os instrumentos, baixo orçamento e funcionários insuficientes.

Em declarações à agência Lusa no final da visita, o líder da IL afirmou que este é um exemplo entre “centenas de situações destas por todo o país” que “revelam uma completa falência da capacidade do Estado de gerir o parque de escolas públicas, de proporcionar condições minimamente aceitáveis aos alunos, aos professores, ao pessoal docente”.

“Trata-se de uma situação que é infelizmente generalizada, em que progressivamente as condições de todo o sistema escolar vão sendo degradadas“, afirmou.

Rui Rocha indicou que a deslocalização da escola tinha “sentido provisório, por um ano e meio”, para “que se pudesse recuperar as instalações definitivas que estavam degradadas”, no Bairro Alto.

“Mas a verdade é que, neste caso concreto, já passaram cinco anos e, mais do que isso, esses cinco anos vão prolongar-se porque não há nenhuma previsão de quando é que será possível a escola, o conservatório, regressar às suas instalações definitivas”, criticou.

Considerando que nestas instalações existe “um conjunto de carências evidentes”, Rui Rocha defendeu que “as condições para o ensino da música são muito, muito deficientes” mas “infelizmente não é caso único”.

O presidente da Iniciativa Liberal adiantou que o partido vai colocar “um conjunto de perguntas à Parque Escolar, no sentido de clarificar aquilo que é o cenário em que esta escola se move, quando é que estarão determinadas as obras nas instalações definitivas, quanto tempo mais estarão aqui, quanto tempo demorarão as intervenções pontuais que entretanto foram pedidas”.

“Há um conjunto de promessas que vão sendo feitas ou pela Parque Escolar ou pelo próprio Ministério de pequenas intervenções que mesmo essas nunca são cumpridas ou são adiadas”, lamentou.

Acompanhado por deputados municipais, Rui Rocha indicou que “também ao nível da autarquia serão feitas também diligências” no sentido de alertar para esta situação.