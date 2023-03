Havia queixas de Jennifer Maedge e dos vizinhos. A casa, onde vivia com o marido, com quem era casada há 19 anos, cheirava mal. E cheirava mal desde o dia em que o seu marido Richard Maedge, 53 anos, foi visto pela última vez. A 26 de abril de 2022, Richard ligou a Jennifer. Disse-lhe que ia sair do trabalho mais cedo, mas quando a mulher chegou a casa, em Illinois, EUA, não encontrou o marido. Apenas o carro estacionado na entrada, as chaves e a carteira no interior. Pensou que tivesse ido dar uma volta. Quando tardou a aparecer, chamou a polícia, a 27 de abril. O odor já se sentia nessa altura.

A casa dos Maedge foi descrita, segundo as autoridades policiais, como uma casa de acumuladores — pessoas que compulsivamente guardam todo o tipo de objetos, muitas vezes lixo, e coisas inúteis. “Na noite em que o homem foi dado como desaparecido, havia um odor dentro da casa, que foi descrito como um cheiro de esgoto”, explicou o vice-chefe legista Kelly Rogers aos jornalistas. “Quando a esposa do Sr. Maedge ligou novamente por causa do odor, o Departamento de Polícia de Troy deslocou-se à residência e realizou uma segunda busca à casa. O odor foi descrito como o mesmo sentido quando o homem foi originalmente dado como desaparecido.”

O passo seguinte foi chamar uma empresa de canalizadores, tendo o cheiro sido descrito pelo profissional como “um odor do tipo gás de esgoto”. Um dos canos do porão foi tapado e, segundo a polícia, não houve mais relatos sobre a questão.

Numa entrevista em dezembro, já depois de ter sido descoberto o corpo, Jennifer disse que o cheiro não era “avassalador” e que não queria voltar a falar sobre esse assunto.

Um armário escondido, um corpo mumificado

O caso de Richard foi sempre tratado como o de uma pessoa desaparecida. Não havia nota de suicídio, nem nenhum indício que apontasse para esse caminho. No entanto, a autópsia foi clara. Richard enforcou-se e o médico legista não encontrou quaisquer provas de crime durante a autópsia. O exame toxicológico só revelou a presença de ibuprofeno.

Embora a notícia só agora tenha sido revelada, Jennifer encontrou o corpo do marido a 11 de dezembro do ano passado. Aproximava-se o Natal e andava à procura das decorações, guardadas num armário que raramente usava. O próprio armário era uma espécie de zona de arrumos dentro de um outro armário no quarto.

Quando abriu a porta do armário, onde não caberia mais do que uma pessoa, encontrou o marido, mumificado, e pendurado com um cinto pelo pescoço. Mais tarde, o médico legista explicou aos jornalistas que o facto de o corpo ter mumificado é uma das explicações para que o cheiro a decomposição não fosse tão intenso. Apesar de terem um odor distinto, é diferente do cheiro forte de um cadáver.

A viúva, ao contrário de uma irmã da vítima que sempre contestou a atuação das autoridades, defendeu a polícia de Troy. O armário onde encontrou o marido está escondido atrás de uma porta dentro de outro armário lotado de roupas, debaixo de uma escada. “Não havia maneira de saberem da existência daquele quarto”, já que não está visível.

Por enquanto, Jennifer planeia continuar a viver na casa do casal em East Oak Street. “Ainda estou arrasada com tudo isto e a sofrer ao mesmo tempo. Estou chocada por ter sido suicídio, mas estava a acontecer muita coisa com a sua família.” A mulher de Richard referia-se ao caso da tutela do sogro, Ed Maedge, e a batalha legal que envolvia Richard e os irmãos, situação que o estava a deixar numa situação de stress extremo.