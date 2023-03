Mais de um mês depois do terramoto que devastou parte da Turquia e da Síria, continuam a acontecer autênticos “milagres”. Que o diga Kadir Keyifli, o dono de Sila, uma doberman de dois anos e meio que foi encontrada esta segunda-feira na cave de um edifício em ruínas na província turca de Hatay. Como se isso não bastasse, a surpresa do caso foi multiplicada: é que, além de Sila, foram ainda encontrados três cachorros recém-nascidos, que sobreviveram mais de um mês debaixo dos escombros.

Segundo a Reuters, o dono dos animais contou que tinha pedido ajuda às equipas de resgate no local para recuperar a cadela, mas que até ao momento ninguém tinha conseguido entrar na área da cave.

A resposta surgiu através de uma equipa regional de resgate animal, a Meyako, que na segunda-feira, ao cabo de horas de trabalho, conseguiu localizar a cadela encurralada — altura em que descobriram que, algures durante o último mês, tinha dado à luz três cachorros.

