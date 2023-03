O ex-padre Nelson José Nunes Araújo lançou uma petição pública, endereçada à Conferência Episcopal Portuguesa, onde apela à criação de um “fundo de apoio às vítimas de abusos sexuais”. Ao Observador, o antigo sacerdote defendeu ainda que é da competência dos bispos diocesanos a suspensão do exercício ministerial dos padres envolvidos em abusos sexuais – e que devia ser esta, segundo o próprio, a prática comum dentro da Igreja.

Na petição, que conta, à data da publicação deste artigo, com 14 assinaturas, Nelson Araújo explica que “a Hierarquia Católica em Portugal tomou uma direção diferente e, ao arrepio do que tem sido o apelo do Papa Francisco, pretende manter um véu de ocultação sobre os crimes cometidos no passado, mais remoto ou mais recente, refugiando-se em questões jurídicas e em formalismos legais”.

Também o memorial defendido pela Igreja Católica portuguesa é desvalorizado pelo antigo sacerdote, que considera que uma proposta “com esta natureza e finalidade apenas terá como efeito acentuar o sentimento de injustiça, perante a ausência de outras respostas mais efetivas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.