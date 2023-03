O testamento deixado por um dos maiores ícones do futebol, Pelé, revelou a possibilidade de o antigo jogador ter mais uma filha. Maria do Socorro Azevedo, a alegada descendente, teria já solicitado na justiça um teste de reconhecimento de paternidade.

Pelé, nome pelo qual é conhecido Edson Arantes do Nascimento, e que morreu a 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, deixou expresso no seu testamento o desejo de que a sua terceira e última esposa, Márcia Aoki, fique com 30% dos bens, incluindo a sua casa no Guarujá, em São Paulo. Segundo explicou à Globo o advogado de Márcia, Luiz Kignel, os restantes 70% dos bens seriam divididos entre os sete filhos e dois netos do ícone brasileiro.

Caso fique comprovado que Maria do Socorro Azevedo é filha de Pelé, esta passará a constar como herdeira no seu testamento, enquanto oitava filha do astro brasileiro. “Existe a possibilidade de uma investigação de paternidade”, afirmou Luiz Kignel. “Tem que esperar ser feito o DNA com os irmãos. Temos de esperar os próximos passos.”

O pedido de coleta de material genético ocorreu em agosto do ano passado através de um ofício para o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que deveria agendar a coleta em casa de Pelé. O antigo jogador de futebol contudo, “não fez o teste por motivos de saúde“, esclareceu o Luiz Kignel.

Entre esta semana e a próximo, segundo o advogado, a viúva de Pelé, Márcia, deverá reunir-se com os filhos do astro brasileiro para definir quem será o inventariante — cuja função consiste em registar toda a herança do falecido e o nome de todos os herdeiros.

Um dos filhos do astro, Edinho, como é conhecido Edso Cholbi Nascimento, terá pedido para ser o inventariante do testamento, alegando ser ele quem está na posse e administração dos bens do pai. O filho de Pelé tinha ainda solicitado que o processo de inventário fosse realizado em segredo de Justiça. Ambos os pedidos, contudo, foram negados.

Pelé foi casado três vezes. Com a primeira mulher, Rosemeri Cholbi, nasceram Kely, Jennifer e Edinho. Durante o mesmo período, nasceu também a quarta filha de Pelé, Flávia, através de uma relação extra-matrimonial. O segundo casamento, com Assiria Lemos Seixas, levou ao nascimento de Joshua e Celeste. A filha mais velha do Rei do futebol, contudo, é Sandra Machado, nascida em 1964, depois de um caso do então jogador com uma empregada de limpeza.