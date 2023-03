Entre 2005 e 2009, várias meninas, raparigas e mulheres de uma colónia Menonita na Bolívia foram molestadas sexualmente por nove homens pertencentes à mesma. Estes drogavam-nas à noite com tranquilizantes de gado e quando elas acordavam de manhã com dores, marcas no corpo e ensanguentadas, era-lhes dito que tinham sido atacadas por fantasmas e por diabos, como punição pelos seus pecados. Oito dos violadores acabaram por ser presos pela polícia boliviana e sete deles foram condenados a pesadas penas de prisão. Este grupo terá também abusado de alguns homens e rapazes da colónia usando o mesmo método.

Em 2018, a escritora canadiana Miriam Toewes, que cresceu numa destas comunidades religiosas ultratradicionalistas do seu país, escreveu um livro, Women Talking, em que tece uma ficção a partir dos acontecimentos ocorridos na colónia boliviana, e que a atriz e realizadora Sarah Polley adaptou ao cinema em “A Voz das Mulheres”. No filme, um grupo de mulheres de uma colónia religiosa conservadora que não é nomeada, tal como é omitida qualquer localização, aproveita a ausência dos homens na cidade, onde foram pagar a fiança dos violadores detidos pela polícia, para se juntarem num celeiro e votarem se vão ficar passivas ante as agressões; se permanecem na colónia e enfrentam os homens; ou se a abandonam com os filhos e netos.

[Veja o “trailer” de “A Voz das Mulheres”:]

Antes do plebiscito, as mulheres, que personificam pontos de vista diversos sobre a situação em que se encontram e as consequências que o seu voto poderá ter, lançam-se numa longa e por vezes acesa discussão (no livro e no filme, elas são analfabetas, o que não corresponde à realidade entre os Menonitas). Há apenas um homem presente, o professor da colónia, que é simpático à causa do grupo e veio fazer o registo do debate. Para picar o ponto “woke”, a realizadora acrescenta um transsexual ao grupo, o que é não só forçado como também inverosímil naquele contexto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Veja uma entrevista com Sarah Polley:]

Retirado da sua realidade temporal e espacial, a história de “A Voz das Mulheres” vai além de uma narrativa sobre um grupo de mulheres definido, num enquadramento humano, social, cultural e religioso bem especificado, ganhando uma dimensão intemporal e uma intenção generalizadora. Sarah Polley fez um filme que é parte “peça de interiores” convencional, pelas suas características formais e pelo peso e omnipresença da palavra, parte fábula feminista e parte alegoria sobre a “opressão patriarcal” ao gosto do ativismo em voga (o final aponta para uma possível construção futura de uma comunidade utópica de mulheres).

[Veja uma cena do filme:]

As personagens têm a espessura de papel vegetal e são porta-vozes das várias atitudes e opiniões em causa, os discursos das mulheres andam entre o didatismo insistente, a exposição laboriosa e a versão verbal do “post” #MeToo inflamado (vá lá que a certa altura uma delas diz que “nem todos os homens” são como os brutais violadores da colónia). O lugar-comum visual da dessaturação da cor para fazer “dramático” só vem sublinhar as limitações de gesto e de discurso de “A Voz das Mulheres”, e Sarah Polley acaba por subutilizar um rico friso de atrizes onde constam Jessie Buckley, Rooney Mara, Claire Foy e Frances McDormand (que também produz). O manifesto, mesmo o mais legitimamente revoltado, justificado e bem intencionado, não costuma dar bom cinema.