Sem compromisso. Para já, o Bloco de Esquerda/Açores não avança com uma moção de censura ao governo periclitante liderado pelo PSD (com CDS e PPM) de José Manuel Bolieiro no arquipélago, embora não descarte vir a usar esse instrumento no futuro, e empurra a responsabilidade para o executivo: “O governo é que depende de apoios parlamentares, tem de decidir se as condições que tinha para governar se mantêm”.

Em declarações à rádio Observador, o deputado regional do Bloco António Lima esclareceu que, para já, a hipótese de avançar com uma moção de censura para fazer cair o governo dos Açores “não está colocada”, embora o partido diga não poder “nem agora nem no futuro abdicar de nenhuma possibilidade ao dispor”.

Mas a responsabilidade é mesmo apontada ao governo que deixou de contar com os apoios que lhe davam a maioria parlamentar, depois de na quarta-feira tanto a Iniciativa Liberal como o deputado independente (ex-Chega) Carlos Furtado terem rasgado os acordos que asseguravam o seu apoio ao executivo minoritário.

“O facto de a IL rasgar o acordo responsabiliza acima de tudo o governo em avaliar se tem ou não condições para exercer o seu mandato. Não cabe à oposição nem ao BE avaliar a governabilidade”, diz António Lima.

O Bloco está, de resto e tal como vários outros partidos, focado em perceber o xadrez político no arquipélago, uma vez que o momento é delicado. Como explica o deputado regional, olhando para a composição parlamentar “é óbvio que a base de apoio [do governo] está degradada”, mas coisa diferente é perceber qual deve ser o passo seguinte: “Não sabemos o que fariam os partidos num cenário de moções de confiança ou de censura”.

Até porque o maior partido da oposição, o PS, se mostra para já cauteloso e também não avançou ainda com nenhuma iniciativa — precisando também de fazer cálculos eleitorais para perceber se avançar para eleições agora seria vantajoso. Por isso, para já, o Bloco de Esquerda/Açores diz que não será necessariamente uma quebra de apoio parlamentar “dirigida por Lisboa” — acusando a direção da Iniciativa Liberal de usar a região como “tubo de ensaio” para a política nacional” — a ditar o futuro do governo.

Para o Bloco, este é mais um episódio de uma legislatura “marcada por uma grande instabilidade e por um conjunto de ameaças” — o Chega chegou também a anunciar que rasgaria o seu acordo parlamentar com o PSD, para depois recuar — e que têm por consequência um governo “completamente paralisado, a falhar aos Açores, sem responder aos problemas que a região sente”. Mas, para já, os bloquistas limitam-s.e a “avaliar as políticas” do executivo.