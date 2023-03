O filho do presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Mohammed Ben Sulayem, morreu num acidente de carro. Saif Muhammad bin Salim tinha 29 anos e não resistiu aos ferimentos causados por um embate violento, na terça-feira à noite, no Dubai.

A notícia foi confirmada, no Instagram, pela Federação de Desportos Motorizados dos Emirados Árabes Unidos, que numa publicação expressou “as mais profundas condolências” a Ben Sulayem pela morte do seu filho.

De acordo com a imprensa internacional, as cerimónias fúnebres deverão começar já esta quinta-feira, no Dubai.

A paixão pelo automobilismo não era um exclusivo do pai: Saif foi piloto de Fórmula 4 em 2016 e 2017, tendo participado em oito corridas.