As críticas à exibição do Manchester United na histórica goleada sofrida em Anfield perante o Liverpool tiveram um principal visado: Bruno Fernandes. O comportamento do médio português durante o jogo foi arrasado pelos adeptos, pelos apoiantes adversários e pelos jornalistas e comentadores, tendo sido até colocada e reforçada a hipótese de deixar de ser um dos capitães de equipa.

Três dias depois, porém, Erik ten Hag foi o primeiro elemento do Manchester United a garantir desde já que Bruno Fernandes vai continuar a ser o capitão sempre que Harry Maguire não estiver em campo. “Claro que sim. Está a fazer uma temporada brilhante, tem tido um papel muito importante e dá muita energia à equipa. Não só por correr muito e sempre a alta intensidade mas também porque corre da forma certa e na direção certa”, começou por dizer o treinador neerlandês, que foi questionado sobre o assunto na antevisão da partida desta quinta-feira contra o Betis, nos oitavos de final da Liga Europa.

“É muito assertivo e orienta os jogadores, é uma inspiração para toda a equipa mas ninguém é perfeito. Todos cometem erros e todos têm de aprender. Eu também tenho de aprender e ele também vai aprender, porque é inteligente. Estou muito feliz por ter o Bruno Fernandes na equipa e estou muito feliz por ser ele o capitão sempre que o Harry não está em campo”, garantiu Ten Hag.

Logo depois, também na conferência de imprensa, Marcus Rashford prolongou a ideia deixada pelo técnico e justificou as atitudes do internacional português durante o jogo — entre o facto de ter desistido de lances, simulado agressões e até empurrado um dos árbitros assistentes. “Como o nosso treinador já disse, ninguém é perfeito. Às vezes queremos tanto ganhar que acabamos a fazer coisas que não fazem parte da nossa personalidade. Apoio o Bruno a 100%, enquanto equipa temos de o apoiar porque é um jogador fantástico e nós não estaríamos onde estamos se ele não estivesse connosco”, garantiu o avançado inglês.

“Adoro jogador com o Bruno, para um avançado como eu ele é o jogador perfeito com quem jogar. Tem sido um bom líder para nós até quando não é capitão, o que é sempre um bom sinal. Tem ajudado outros jogadores a tornarem-se melhores líderes e a realidade é que não podemos ser uma equipa que se organiza com um único líder e um único capitão. Ele fez muito por nós no que toca à liderança logo a partir do momento em que chegou. Não tenho nada de negativo para dizer sobre o Bruno”, concluiu Rashford.