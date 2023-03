Archie e Lilibet, os filhos de Harry e Meghan Markle, são oficialmente príncipes de Sussex. O Daily Mail nota que o site da Família Real foi atualizado na manhã desta quinta-feira com os títulos oficiais das crianças. Até então, Archie surgia na linha de sucessão como “master” e Lilibet como “miss”, uma designação genérica.

As alterações nos títulos não têm efeito no lugar que as crianças ocupam na linha de sucessão ao trono. Archie Mountbatten-Windsor, de três anos, mantém o sexto lugar e a irmã Lilibet, de um ano, figura no sétimo lugar.

William, o Príncipe de Gales e tio de Archie e Lilibet, ocupa o primeiro lugar na linha de sucessão e é seguido pelos filhos – George, Charlotte e Louis – que estão entre o segundo e quarto lugar, respetivamente. O quinto lugar é ocupado por Harry, Duque de Sussex.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A atualização do site da Família Real acontece depois de Harry e Meghan, que moram agora na Califórnia, defenderem que as crianças deveriam ter o título, reclamando que era um “direito de nascença”. “Os títulos das crianças têm sido um direito de nascença desde que o seu avô se tornou monarca. Esta questão foi resolvida há algum tempo, em acordo com o Palácio de Buckingham”, disse um porta-voz do casal.

A imprensa britânica indicou que o tema dos títulos terá sido resolvido durante uma “conversa privada” após o funeral da Rainha Isabel II, no ano passado. No entanto, o tempo que o site da Família Real demorou até ser atualizado terá deixado o casal algo frustrado, avançaram fontes próximas ao Daily Mail.

Esta semana foi conhecido que Harry e Meghan batizaram Lilibet na Califórnia, na passada sexta-feira, numa cerimónia na Califórnia. Os Reis e os príncipes de Gales terão sido convidados, mas não compareceram.