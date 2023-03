Dezenas de alunos de um estabelecimento de ensino em Chesterfield, no Reino Unido, foram suspensos por protestarem contra a proibição do uso da casa de banho durante os períodos de aulas. Os protestos aconteceram na Parkside Community School durante a passada sexta-feira, de acordo com o jornal local Derbyshire Live.

Um grupo de 47 alunos foi castigado com uma suspensão de uma semana depois de faltarem às aulas e segurarem cartazes de protesto, enquanto marcharam pelo terreno da escola durante cerca de uma hora e meia. Os funcionários acabaram por trancar algumas entradas para o edifício, de forma a impedir que o protesto se espalhasse para o interior.

“No local de trabalho, pode ir-se à casa de banho a qualquer hora. Até os prisioneiros podem ir à casa de banho quando querem. [A proibição da ida à casa de banho] é problemática para as raparigas no seu ciclo menstrual e para as pessoas com problemas de bexiga, que não podem segurar durante muito tempo”, disse um aluno ao mesmo jornal.

As regras referentes ao uso da casa de banho foram atualizadas neste estabelecimento de ensino há mais de um ano. Vários alunos estavam a planear o protesto há algum tempo, mas a data da manifestação foi definida recentemente.

“Queremos fazê-lo há algum tempo”, declarou outro estudante ao jornal. “Não acho que seja correto que as raparigas fiquem isoladas na sala de aula enquanto estão no seu período menstrual. Queremos proteger as gerações futuras, porque estas regras deixam os miúdos desconfortáveis e podem fazer com que algumas pessoas não queiram ir às aulas.”

O diretor da escola, Ben Riggott, respondeu ao Derbyshire Live: “A nossa política é há algum tempo que, durante o tempo das aulas, os alunos não devem abandonar para usar a casa de banho, a menos que tenham uma condição médica (…) ou numa situação de emergência. Tivemos problemas em anos recentes com um número pequeno de estudantes que querem constantemente ir à casa de banho durante as lições, o que é incomodativo para o resto da turma.”

Riggott disse ainda que alguns alunos se “escondem” nas casas de banho para não irem às aulas. “Fiquei muito desapontado com as ações destes indivíduos na semana passada“, acrescentou. “Há muitas formas estabelecidas para os alunos levantarem questões com a escola, em vez de um protesto como o que fizeram. Alcançámos sucesso considerável, liderando a maioria dos alunos a resultados bem acima das expetativas e a progredirem a próximos passos entusiasmantes nas suas vidas depois de Parkside.”