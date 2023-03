O Senado francês, dominado pelos Les Republicains, aprovou o aumento da idade da reforma, uma medida que tem sido alvo de forte contestação e protestos. Os franceses podem vir a precisar de mais anos para terem acesso à reforma: se até aqui podiam aposentar-se aos 62, a aprovação da medida aumenta a idade legal da reforma para os 64 anos. Está previsto que seja um aumento progressivo, ao ritmo de três meses por ano, com início a 1 de setembro de 2023, até chegar aos 64 anos em 2030.

A medida, o polémico artigo sete, foi aprovada com os votos a favor de 201 membros do Senado e recebeu 115 votos contra. De acordo com o jornal francês Figaro, a votação decorreu por volta da meia-noite desta quinta-feira, quando eram 23 horas em Lisboa.

O artigo sete faz parte de um pacote que pretende reformar o sistema de pensões do país. Segundo a Reuters, é expectável que o Senado aprove os restantes artigos até ao final desta semana.

A aprovação desta medida está a ser criticada pela oposição. “O seu nome vai ficar para sempre ligado a uma reforma que fez o relógio regredir quase 40 anos”, disse a socialista Monique Lubin ao ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, citada pela France24.

A aprovação do aumento da idade da reforma não é o passo final neste processo. Ainda será precisa uma sessão de concertação com a câmara baixa do Parlamento e, mais tarde, será feita uma nova votação do texto.

O aumento da idade da reforma é uma das medidas mais controversas deste pacote legislativo e tem gerado protestos e greves. Esta semana, uma greve geral fechou escolas e teve impacto no serviço ferroviário e até parou o abastecimento de combustíveis.

Mais de 1,2 milhões de franceses protestaram nas ruas esta terça-feira, de acordo com dados revelados pelo ministro francês do Interior, naquele que foi o sexto dia de protestos contra a reforma ao sistema de pensões.