“Regresso a Seul”

O franco-cambodjano Davy Chou assina esta fita sobre Frankie (Park Ji-min), uma jovem sul-coreana que foi dada para adoção pelos pais quando era pequena e criada em França por um casal francês. Agora com 25 anos, Frankie regressa ao país em que nasceu para contactar o pai e a mãe biológicos. Espalhando a sua história ao longo de quase 10 anos, “Regresso a Seul” está muito longe de ser um vulgar melodrama sobre um reencontro familiar, já que Chou prefere sublinhar, delicadamente e com subtileza, as dificuldades, os problemas e as reticências de Frankie em se integrar numa cultura que em tudo lhe é estranha (nem sequer fala a língua), o ressentimento que ela nutre em relação aos progenitores que a abandonaram, e a evolução da sua personalidade, a partir do momento em que volta à Coreia do Sul. E o filme nem sequer oferece uma resolução definitiva e reconfortante.

“Filhos de Ramsès”

Ramsés (Karim Leklou) é um vidente burlão e manipulador que dá consultas em sua casa, no bairro caoticamente multiétnico da Goutte d’Or, em Paris, e está a enfurecer os seus concorrentes do mesmo ramo, de várias raças e credos, por lhes estar a tirar a clientela. O negócio vai de vento em popa, mas as coisas vão mudar quando lhe entram em casa os membros de um perigoso “gang” de miúdos da rua, originários do Norte de África como ele, mas que não respeitam nada nem ninguém, e o ameaçam para que encontre um deles, que desapareceu com todo o dinheiro. Realizado por Clément Cogitore, “Filhos de Ramsès” apresenta uma forte componente de realismo documental numa história ténue, algo confusa e escassamente atrativa. A condescendência com que o filme trata a marginalidade juvenil também não ajuda nada.

“A Voz da Mulheres”

A atriz e realizadora Sarah Polley adapta aqui o livro da escritora canadiana Miriam Toewes, que cresceu numa colónia Menonista, e que se baseou por sua vez em factos reais ocorridos numa destas comunidades religiosas ultratradicionalistas da Bolívia. Um grupo de mulheres vítimas de repetidas violações por homens da sua colónia, decidem reunir-se e tratar do seu destino, enquanto aqueles estão na cidade a tratar da fiança dos prevaricadores, que foram presos pela polícia. Elas vão votar se não reagem às agressões; se vão ficar na colónia e enfrentar os homens; ou se a abandonam levando os filhos e os netos. O elenco inclui Jessie Buckley, Rooney Mara, Claire Foy e Frances McDormand. “A Voz das Mulheres” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.