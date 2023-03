(em atualização)

Não consegue utilizar o TikTok? Não é caso único. De acordo com o site DownDetector, onde os utilizadores podem deixar comentários sobre problemas em serviços, há em Portugal um pico de relatos, com queixas ligadas à dificuldade em reproduzir vídeos.

Os utilizadores conseguem passar de um vídeo para outro, mas é apresentada a indicação de que “não é possível reproduzir o vídeo”.

Em Portugal, há já mais de 171 queixas sobre o tema, por volta das 10 horas (hora de Lisboa). Na versão global do DownDetector, os números são mais expressivos, com mais de 600 queixas. Há também relatos de instabilidade de serviço nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suíça, Canadá, Alemanha ou Índia.

Nas restantes redes sociais, a hashtag “TikTok Down” já está a circular. “Desliguei o wi-fi 3844 vezes até perceber que o TikTok caiu. Não posso nem fazer a minha procrastinação matinal em paz”, escreveu uma utilizadora na rede social controlada por Elon Musk. Outros utilizadores recorrem a imagens da série “Narcos” para ilustrar como se sentem sem os vídeos do TikTok.

#tiktokdown Me when the FY page is not loading… pic.twitter.com/HtAV2FwtkT

— Mr.Crypto (@_mr_crypt0_) March 9, 2023