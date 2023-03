O Chega propôs esta sexta-feira a audição na Assembleia da República da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e da Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal (CAPA) sobre a criação de áreas para parques eólicos no mar nacional.

Num requerimento divulgado esta sexta-feira e endereçado à Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, o Chega propõe “a audição urgente à CAPA — Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal CRL e à senhora secretária de Estado das Pescas no âmbito da insatisfação verificada no setor pelos planos de instalação” de parques eólicos flutuantes.

No documento, o deputado Pedro Frazão refere que os locais escolhidos têm “suscitado receios aos dirigentes das associações de pesca existentes” porque “podem causar o fim do setor de atividade”, sustentando que “os projetos são exatamente para os mesmos locais onde se verifica uma maior faina e abundância de peixe”.

Com esta audição, que considera “da maior urgência”, o Chega espera que possam ser dados “os necessários contributos para chegar ao esclarecimento cabal sobre a construção destas infraestruturas e as suas implicações na nobre arte da pesca”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em causa está a consulta pública da proposta de criação de cinco áreas de exploração de energias renováveis no mar, ao largo de Viana do Castelo, Leixões, Figueira da Foz, Ericeira-Cascais e Sines, que começou em 30 de janeiro e termina esta sexta-feira.

Na semana passada, dezoito associações da pesca contestaram estes projetos, temendo que tenham um impacto direto na sua atividade.

As associações queixaram-se que o possível encerramento das áreas de pesca para a ocupação de parques de energia renovável, eólicos e outros foi feito “nas costas dos pescadores”, e criticaram que o setor não tinha sido ouvido.

Segundo as associações, metade das 4.000 embarcações licenciadas poderá ver a sua atividade “inviabilizada” e deixar comprometida parte das 200 mil toneladas de pescado capturadas por ano.

Também na semana passada, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, garantiu que está a acompanhar “com muita sensibilidade” as preocupações dos pescadores sobre a criação de áreas para parques eólicos no mar nacional e garantiu atenção para que “ninguém saia lesado“.