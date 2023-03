Uma criança norte-americana raptada pela própria mãe em 2018 foi encontrada no México pelo FBI em fevereiro deste ano anunciou agora esta unidade de investigação dos Estados Unidos da América (EUA).

Atualmente com oito anos, Aranza Maria Ochoa Lopez foi raptada em outubro de 2018 num centro comercial em Vancouver, no Estado de Washington. Em 2017, a criança tinha sido retirada à mãe biológica e colocada num lar adotivo, com a possibilidade de visitas duas vezes por semana, explica a Sky News. Em causa estavam queixas de abuso físico por parte da mãe.

Em setembro de 2019, a mãe biológica e raptora da menina — Esmeralda Lopez-Lopez — foi detida em Pueblo, no México. A criança, contudo, permaneceu desaparecida até ser descoberta em fevereiro em Michoacan, também no México. Em janeiro de 2021, a mãe biológica declarou-se culpada de sequestro em segundo grau, assalto e interferência de custódia em primeiro grau, tendo sido condenada a 20 meses de prisão.

FBI Seattle Announces Recovery of 8-Year-Old Vancouver, Washington Girl Missing Since 2018: In February 2023, Aranza Maria Ochoa Lopez, an eight-year-old girl who had been missing since October 2018, was safely returned to the United States. https://t.co/lwwy8eR3I3

