Um homem armado fez vários reféns numa farmácia na cidade alemã de Karlsruhe. A notícia está a ser avançada por vários meios de comunicação social da Alemanha. O sequestro foi confirmado pela polícia, que não adiantou o número de reféns por “razões táticas”, afirma o Bild, que descreve o caso como “uma operação de grande escala”.

O sequestro está a acontecer na Fármácia do Congresso, no número 5 da Rua Ettlinger, desde as 16h30 de Berlim, menos uma hora em Lisboa. De acordo com o Stuttgarter Nachrichten, o homem está a exigir um pagamento de um milhão de euros para libertar os reféns, que estarão bem. As forças especiais foram chamadas ao local e está a cercar a farmácia.

Bitte den Bereich rund um die Ettlinger Str. weiterhin meiden. Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause können, haben die Möglichkeit, in die Nebeniusschule in der Nebeniusstraße 22 zu gehen. Eure #Polizei #Karlsruhe#KA1003 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023

A polícia criou um cordão de segurança em torno da rua e não está a permitir que os habitantes da zona regressem a casa. Num tweet publicado esta tarde, a Polícia de Karlsruhe apelou: “Por favor, continue a evitar a área ao redor da Rua Ettlinger”. E orientou os habitantes a que se dirijam para umas acomodações de emergência criadas numa escola na vizinhança.

A 26 de janeiro, esta mesma farmácia já tinha sido atacada por um homem que entrou na loja com uma arma “semelhante a uma serra” com o intuito de roubar um litro de metadona. O atacante entrou na farmácia com uma máscara.