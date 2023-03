O ator e lenda de Hollywood Gene Hackman foi fotografado numa bomba de gasolina a abastecer o carro e a desfrutar de uma refeição rápida. Com 93 anos de idade, o ator não era fotografado há 20 anos.

Vencedor de dois Óscares da Academia, Gene Hackman ficou conhecido pela sua participação em filmes como “The French Connection” ou “Unforgiven” — o primeiro valendo-lhe o Óscar de Melhor Ator Principal, em 1972, e o segundo de Melhor Ator Secundário, em 1993 . Na cultura pop, o ator é mais conhecido por representar Lex Luther, o arqui-inimigo do super-homem no filme de 1978 com o mesmo nome, ao lado de Christopher Reeve e Marlon Brando.

Reclusive Gene Hackman, 93, looks fit in first sighting in years https://t.co/ND1HPPJKgx pic.twitter.com/q6HjE1S9LW — New York Post (@nypost) March 7, 2023

O último papel aceite por Hackman foi no filme de comédia “Welcome to Mooseport”, em 2004. Em 2013, o ator lançou o livro “Pursuit”. Ciclista ávido, Gene Hackman foi atropelado, em 2012, por uma carrinha enquanto pedalava no Estado da Flórida. Transportado de helicóptero até ao hospital, o ator acabaria por recuperar totalmente do acidente, explica o New York Post.

Desde os anos 1980 e até hoje, o vencedor de dois Óscares da Academia vive num racho na cidade de Santa Fé, nos Estados Unidos da América.