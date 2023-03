Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

No 380.º dia de guerra o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, avisou o Ocidente que Rússia vai retaliar se não houver uma “investigação imparcial” à sabotagem do Nord Stream. Já o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a frisar que o país “não teve nada a ver” com as explosões, depois de ser noticiado que um grupo pró-ucraniano pode estar por trás do ataque.

Nas últimas horas o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, alertou que o mundo “nunca esteve tão perto” de uma Terceira Guerra Mundial.

