Ficou disponível no site Steam Early Access, que permite aos jogadores comprarem jogos ainda em desenvolvimento, em fevereiro. Em 24 horas, foram vendidos dois milhões de jogos. E mantém-se, ate agora, líder de vendas na plataforma. Do que se trata, afinal, do Sons of the Forest? Duas pistas: mete sobrevivência e foi inspirado em filmes como “Holocausto Canibal” ou “The Descedent”.

Mas vamos por partes. Nesta outra realidade, o jogador desempenha o papel de membro de uma equipa de forças especiais, cuja missão passa por encontrar um bilionário e a sua família desaparecidos. Mas esqueça essa odisseia. É que logo na cena introdutória o helicóptero em que segue o jogador cai, deixando-o na praia de uma ilha selvagem. Não sobra nada, ele não tem como comunicar — quase todo o equipamento tecnológico fica no fundo do oceano. A partir daí, a missão do jogador é outra: manter-se vivo o máximo tempo possível.

O jogador terá, então, de encontrar soluções para ver acudidas as suas necessidades mais básicas. Este será, desde logo, o primeiro desafio: encontrar comida, recolhendo da natureza ou caçando animais, localizar água potável, construir um abrigo — o jogo inclui opções, desde simples tendas a cabanas.

Objetos como arcos e flechas são também providenciados e, pela sobrevivência do jogador, é bom que fique com eles. E porquê? Para fazer frente ao grande inimigo: a ilha é habitada por tribos de mutantes canibais. Estão em todo o lado: alguns vivem na floresta, visitando o campo construído pelo jogador; outros estão em cavernas subterrâneas, aquelas onde estão também os objetos mais elementares para a sobrevivência.

Mas há mais um fator, além do narrativo, que explica este sucesso de vendas no universo dos jogos: Sons of the Forest é uma sequela de The Forest, jogo lançado em 2014, que vendeu 5 milhões de cópias, também da Steam Early Acess. A primeira versão destacou-se ao juntar, com sucesso, os dois formatos — a sobrevivência e o terror.

O jogador depende de elementos que são, de facto, essenciais à sobrevivência — desde acender a uma fogueira até à perícia para encontrar água potável. E os canibais não se limitavam a atacar. Está presente um fator surpresa: o comportamento do inimigo varia — mostrando por vezes medo, outras vezes curiosidade, tentando ainda intimidar ou enganar o jogador, ao invés de simplesmente eliminá-lo. O jogo está disponível online.