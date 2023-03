Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Live Aid pode estar prestes a voltar. Quem o diz é o jornal The Sun, que garante que um concerto de beneficência, ao estilo do que aconteceu em 1985, está a ser organizado para angariar fundos para a Ucrânia. O plano passa realizar o concerto no verão deste ano, no Estádio de Wembley, e nomes como Adele, Paul McCartney, os U2 e os Rolling Stones já terão inclusive sido convidados a atuar.

“Vai ser enorme, uma coisa com os maiores nomes à escala global”, terá dito uma fonte ao tabloide inglês. “É algo que se tem querido fazer há já algum tempo, mas agora já se decidiu numa data concreta e reservou-se o Estádio de Wembley”. O evento estará previsto para os últimos dias do mês de junho.

Até ao momento não houve ainda um anúncio oficial, mas os convites estarão a ser enviados aos maiores nomes da música mundial. A mesma fonte admite que, por ser tão em cima da hora, vários dos artistas convidados poderão ter outros compromissos em agenda — nomeadamente o festival de Glastonbury, que coincide com a suposta data deste Live Aid. Ainda assim, mostrou-se otimista que um número suficiente delas irá aceitar:

Para artistas como os U2 e o Bono, que são bastante ativos e têm opiniões conhecidas sobre as guerras, é uma ótima oportunidade para sublinhar a gravidade da situação na Ucrânia”.

Este não é o primeiro evento musical solidário a favor da Ucrânia e contra a invasão. Em março do ano passado, um concerto televisivo angariou mais de 13 milhões de libras (cerca de 15 milhões de euros) para a causa, juntando nomes como Ed Sheeran e Camila Cabello. Um dos organizadores desse concerto, a Livewire Pictures, estará também a organizar o evento de Wembley.

Live Aid: um concerto histórico contra a fome em África

Ideia do músico e ativista Bob Geldof, o Live Aid teve lugar a 13 de julho de 1985, ocorrendo em simultâneo entre o Estádio de Wembley, em Londres, e o Estádio John F. Kennedy, em Filadélfia (EUA). O objetivo passava por angariar fundos para combater o flagelo da fome que assolou a Etiópia no início da década de 1980.

O cartaz foi, no mínimo, luxuoso. Nomes como Paul McCartney, Elton John, os Led Zeppelin, os Queen, Madonna, Sting, Bryan Adams, os Beach Boys, Mick Jagger, David Bowie, Duran Duran, os U2, os The Who, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton e Bob Dylan participaram, divididos entre os dois estádios. A atuação da banda de Freddie Mercury tornou-se particularmente lendária e é frequentemente citada entre os melhores concertos de rock de todos os tempos.

Os concertos foram transmitidos em todo o mundo via satélite: estima-se que perto de 2 mil milhões de pessoas (sensivelmente 40% da população mundial à época) tenha assistido. Cerca de 150 milhões de libras (o equivalente atual a mais de 600 milhões de euros, ajustados à inflação) foram angariados.

Ao longo dos anos, vários eventos semelhantes têm sido organizados — o mais conhecido destes é talvez a série de concertos Live 8, evento organizado em 2004 pelos responsáveis do Live Aid, desta vez para combater a pobreza mundial.