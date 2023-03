O Presidente da República defendeu, este sábado, que devem ser tomadas medidas cautelares nos casos de abusos sexuais na Igreja Católica e que isso inclui “afastar do exercício de funções ou de responsabilidades pastorais quem deve ser afastado”.

“Entendo que é uma questão tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia de prevenção e tomada de medidas cautelares para acautelar possíveis novas vítimas e acautelar os próprios eventualmente envolvidos, que penso que uma reflexão atenta levará a que se faça aquilo que num primeiro momento, a meu ver incompreensivelmente, não se fez”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Em Gondomar, no distrito do Porto, à margem do Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, em declarações aos jornalistas, que “há coisas que têm de ser feitas e quando mais depressa melhor”

“Foi dito pela Conferência Episcopal que a reflexão continua. Ao continuar, a reflexão deve significar o abrir caminho ao que foi feito e podia ser feito de outra forma”, referiu.

Questionado sobre decisões de algumas Dioceses de não afastarem os padres referenciados como suspeitos de terem abusado sexualmente de menores, Marcelo Rebelo de Sousa não respondeu a casos concretos nem especificou a que Dioceses se refere, mas reiterou que quem tem responsabilidades deve ser afastado.

Para o Presidente da República, a primeira medida imediata é “não se demorar mais tempo em tudo o que não se pode perder tempo”.

“Segundo, assumir a responsabilidade plena. Terceiro tomar medidas preventivas, o que significa afastar do exercício de funções ou de responsabilidades pastorais quem deve ser afastado por essas medidas preventivas e mostrar a vontade de reparar as vítimas”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa também mostrou preocupações com o futuro: “É evidente que a preocupação em relação ao futuro deve existir porque é um problema nacional”, concluiu.

Em entrevista à RTP e ao Público, divulgada na quinta-feira à noite, o Presidente da República já tinha defendido que a Igreja deveria tomar medidas preventivas para evitar novos abusos sexuais nos casos em que já haviam sido identificados suspeitos e manifestou-se desiludido com a Conferência Episcopal.

Privatização da TAP. Marcelo pede processo “relativamente rápido”

Questionado sobre a TAP, Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que o processo final da privatização da companhia aérea seja “relativamente rápido”. “É muito importante para Portugal e para os portugueses que contribuíram com o seu dinheiro durante tantos anos o termo de um processo que verdadeiramente convém que termine com alguma rapidez.”

O Presidente da República considera que o processo de privatização da TAP é “muito importante”, indicando que esse seria o “grande objetivo da recuperação”: “Preparar uma privatização”. “Este esteve praticamente fechada em vésperas da pandemia e depois a pandemia matou”, recordou o Chefe de Estado, acreditando que agora “há novas convicções”.

Marcelo a favor da fiscalização a “aproveitamentos excessivos e injustificáveis”

O chefe de Estado também comentou o debate sobre o aumento de preços. “Não é legítimo que alguém tire proveito da inflação para fins especulativos e isso deve ser controlado e fiscalizado”, defendeu.

Sobre a taxa de inflação, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que a sua evolução depende da conjetura internacional, nomeadamente a relacionada com a guerra na Ucrânia.