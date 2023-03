Pela primeira vez desde o 25 de Abril, uma região superou Lisboa e Vale do Tejo ou Porto e Norte em número de entidades culturais apoiadas pelo Estado, no caso o Centro, destacou esta sexta-feira em Leiria o diretor-geral das Artes.

Na apresentação do programa para 2023 da companhia Leirena Teatro, Américo Rodrigues assinalou que, “desde que há sistema de apoios em Portugal, depois do 25 de Abril – porque antes havia a ‘alta cultura’ – é a primeira vez que se verifica que, num concurso [da Direção-Geral das Artes], a região que teve mais entidades apoiadas não foi Lisboa e Vale do Tejo, ou Porto e Norte, mas foi a região Centro“.

“Isso para nós é paradigmático da transformação que se está a operar. Há cada vez mais companhias de qualidade que desenvolvem um trabalho de extremamente meritório fora daqueles dois centros e que, em alguns casos, estavam invisíveis, condenados a ser amadores quando já não o eram”, afirmou o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, justificando a alteração de critérios no setor.

“Isso está a mudar, basta olhar para os apoios”, reforçou, avançando que “a preocupação com o território, no seu todo, é algo novo”, tanto “no discurso dos políticos da área da cultura mas, sobretudo, nos organismos que executam essa política”.

Segundo o responsável da Direção-Geral das Artes (DGArtes), “a questão da correção das assimetrias regionais, da coesão territorial através da cultura, é algo novo” e será reforçado com o Programa de Apoio em Parceria “Artes e Coesão Territorial”, anunciado em 2022 com um montante financeiro global de um milhão de euros.

Apesar da mudança identificada em 2023 por Américo Rodrigues, “é preciso um outro mecanismo de maior atenção”: “Por isso vamos lançar um programa que se chama ‘Arte e Coesão Territorial’, mesmo para intervir cirurgicamente”.

A intenção é “dar apoio a regiões de menor índice cultural, onde é mais urgente apoiar”, porque “estão de alguma forma mais marginalizadas no acesso à cultura ou no acesso à criação cultural”.

“A nossa missão não é só lutar pelo acesso, é lutar por uma verdadeira democracia cultural. É fazer com que toda a gente participe no processo de criação e que ninguém se sinta excluído nos processos de participação nas atividades culturais”, disse em Leiria o diretor-geral das Artes, elogiando o conjunto de propostas anunciado pelo Leirena que vão nesse sentido.

“Disseram vários exemplos de como isso se pode alcançar”, referiu, elogiando entre os 18 projetos lançados pelo grupo de teatro, os que “se relacionam com as escolas, com as câmaras, com a comunidade, com equipamentos”.

Para o diretor da DGArtes, o programa da companhia de Leiria “mostra uma atenção enorme ao meio, às pessoas e ao envolvimento comunitário”.

O financiamento ao Leirena, que recebeu pela primeira vez apoio sustentado da DGArtes no quadro da candidatura bienal do Programa de Apoio Sustentado, no valor de 240 mil euros, significa “o reconhecimento por parte de um júri, não só da persistência mas da qualidade dos projetos e da candidatura”.

Américo Rodrigues disse que ele próprio e os técnicos da DGArtes têm acompanhado “a evolução e crescimento do Leirena, os progressos que faziam de ano a ano”. “Um crescendo criativo que não podia ser ignorado”, sublinhou.

Esta tarde, o diretor-geral das Artes elogiou ainda, especificamente, um dos projetos do Leirena, intitulado “Manufatura”, que envolve empresas. E avançou, a esse propósito, que a Lei do Mecenato Cultural “está a ser revista”, porque atualmente “não corresponde bem às necessidades dos artistas e às necessidades das próprias empresas”.

Américo Rodrigues admitiu ainda que, devido à contestação aos apoios da DGArtes, existe no setor um clima “de tensão”.

“E é muito difícil acabar com ela”, lamentou, desejando que o organismo possa “dar o apoio em várias frentes às entidades artísticas, num ambiente de colaboração e parceria”, para “ajudar os artistas e entidades artísticas”.