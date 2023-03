Desde que o Sporting se sagrou campeão em 2017/18, os leões venceram o Benfica apenas duas vezes em 28 jogos. No entanto, a equipa de Alvalade vendeu cara a derrota nos últimos dois jogos, cedendo apenas no quinto set. Com um lugar na final da Taça de Portugal em causa, não se esperava menos que um jogo disputado.

A outra meia-final, que opõe Fonte de Bastardo e Castêlo da Maia, era para se ter disputado antes do dérbi de Lisboa, mas um atraso no voo dos açorianos para o continente, provocado pelo mau tempo, obrigou a que a partida seja disputada depois do encontro entre águias e leões (22h30).

Apesar de tudo, o Benfica vinha de uma derrota para o campeonato contra o Fonte de Bastardo (3-1) no fecho da segunda fase do campeonato. Ainda assim, os encarnados garantiram o primeiro lugar e vão jogar a meia-final do playoff da liga contra o Leixões. Já o Sporting ficou em terceiro e vai jogar contra o Fonte de Bastardo.

Na final a quatro da Taça de Portugal, em Viana do Castelo, as contas eram outras e foi o Benfica a acertar no resultado. Os encarnados não tiveram dificuldade em vencer o primeiro set por 25-20, fazendo-se valer do bloco para marcar pontos, arma que o Sporting não estava a conseguir utilizar. A tendência manteve-se e os encarnados fecharam o jogo em apenas três sets com os parciais fixados em 25-22 e 25-19. A final joga-se amanhã (17h).

Já definida está a final da Taça de Portugal feminina que joga entre Sporting CP e AJM/FC Porto que se joga este sábado (21h).