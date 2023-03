(Em atualização)

Os audíveis protestos dos últimos meses contra a reforma das pensões não detiveram o governo francês, que conseguiu ver aprovados, no Senado, os 20 artigos da proposta, este sábado. A votação final será na Assembleia Nacional, na próxima semana.

A luz verde do Senado — com 195 votos a favor e 112 conta — acontece no dia em que milhares de franceses voltaram às ruas para protestar contra a decisão. Segundo os números da polícia e da central sindical CGT, citados pelo LeFigaro, participaram entre 368.000 a 1,3 milhões de manifestantes nos protestos.

Depois desta votação no Senado, sete deputados e sete senadores deverão reunir-se na quarta-feira, 15 de março, com o objetivo de chegar a um texto conjunto, em termos de conteúdo e forma. Um dia depois, na quinta-feira, o projeto de lei volta ao Senado de manhã e à Assembleia Nacional para uma votação final, onde, segundo o Le Figaro, o resultado é ainda “incerto” uma vez que o partido de Macron precisa de garantir alianças para uma maioria.

Este sábado à noite, a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, no Twitter, salientou que a aprovação aconteceu “após cem horas de debate”. “Um passo decisivo para uma reforma que garantirá o futuro das nossas pensões. Totalmente empenhada em tornar possível uma adoção final nos próximos dias”, escreveu.

#Vote | Après une centaine d’heures de débat, le Sénat adopte le texte de la réforme des retraites. Une étape décisive pour faire aboutir une réforme qui assurera l’avenir de nos retraites. Totalement engagée pour permettre une adoption définitive dans les prochains jours. pic.twitter.com/c2KC0XxB0s — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 11, 2023